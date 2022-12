Câmara de Braga sobe comparticipação de medicamentos de 100 para 135 euros

JN/Agências Hoje às 17:39 Facebook

A Câmara de Braga vai aumentar em 35 euros a comparticipação de medicamentos essenciais aos cidadãos do concelho com dificuldades económicas, através da 'abem - Rede Solidária do Medicamento', foi anunciado esta quarta-feira.

Trata-se de uma iniciativa que resulta de um protocolo assinado entre a Câmara de Braga e a Associação Dignitude e que já beneficiou 518 cidadãos em situação de carência económica, permitindo-lhes o acesso a medicamentos, prescritos por receita médica.

O protocolo inicial, assinado em maio de 2021, previa o pagamento por parte do Município de Braga de um montante de 100 euros por beneficiário.

Face ao "significativo acréscimo do valor de aquisição de medicamentos, a que acresce a elevada procura" pelo programa da Rede Solidária do Medicamento, a Câmara vai agora aumentar a comparticipação para 135 euros.

Para o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, a Rede Solidária do Medicamento tem-se revelado um "auxílio crucial aos cidadãos que, por várias circunstâncias, não conseguem pagar os seus medicamentos por não possuírem os recursos económicos para tal, pondo em causa a sua própria saúde".

"O acesso à medicação é um fator fundamental para a saúde e dignidade dos cidadãos, das suas famílias e de toda a comunidade. Este é mais um apoio social que visa garantir a qualidade de vida dos bracarenses que passam por mais dificuldades, indo ao encontro de outras medidas que temos tomado no mesmo sentido e que visam até suprir lacunas do Estado, como é um excelente exemplo o programa Braga a Sorrir", afirmou.

Cabe ao Gabinete Municipal de Saúde do Município de Braga a referenciação de cidadãos socialmente vulneráveis cuja situação seja enquadrável para integrar a Rede Solidária do Medicamento.

Aos beneficiários é entregue um cartão 'Abem -- Rede Solidária do Medicamento', bastando apresentá-lo numa farmácia aderente à sua escolha para poder adquirir, sem custos para si, os medicamentos comparticipados que lhe forem prescritos.

A Associação Dignitude é uma instituição particular de solidariedade social que tem como parceiros promotores a Cáritas Portuguesa, a Plataforma Saúde em Diálogo, a Associação Nacional das Farmácias e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica.

VCP // MSP