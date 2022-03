Câmara de Braga suspende obra de requalificação do pavilhão das Gouladas

A Câmara de Braga suspendeu, esta quarta-feira, a empreitada de requalificação do pavilhão desportivo das Gouladas, em São Vítor, na sequência de uma providência cautelar interposta pelos moradores contra o abate de 16 árvores.

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, disse ao JN que decidiu suspender os trabalhos apesar de o Município ainda não ter sido notificado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal da providência cautelar, na qual se pede a paragem da obra.

Esta manhã, um grupo de residentes de duas ruas próximas do pavilhão, acompanhados do advogado Luís Tarroso Gomes, esteve no local, depois de ter chamado a PSP, para exibir ao empreiteiro, a firma EdiValor, uma cópia da providência cautelar e exigir que a obra cessasse de imediato.