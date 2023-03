Câmara de Braga toma posse de 26 sepulturas abandonadas

Luís Moreira Hoje às 19:15 Facebook

A Câmara de Braga debate e vota esta segunda-feira uma proposta da vereadora Olga Pereira para que seja declarada a prescrição da concessão de 26 jazigos e sepulturas no cemitério citadino de Monte D"Arcos, por estarem abandonadas.

A listagem anexa ao pedido de declaração de caducidade das concessões, cuja titularidade não foi reivindicada, inclui cinco sepulturas com mais de um século - quatro delas dos finais do século XIX e uma de 1911.

O elenco inicial incluía mais três sepulturas, mas, no prazo de 60 dias após os anúncios publicados em 2022 em dois jornais - e no próprio site do Município - apareceram familiares das pessoas ali sepultadas, que provaram que continuam a delas tratar.