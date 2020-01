Câmara e construtor do estádio de Braga trocam acusações

Luís Moreira Hoje às 13:55 Facebook

A construtora Soares da Costa, o principal acionista do Consórcio ASSOC que construiu o estádio de Braga, vai acionar judicialmente as duas sentenças que condenaram a Câmara Municipal local a pagar uma verba que pode ir de seis a oito milhões, com juros, por "acréscimo de estaleiro e horas extraordinárias" na construção do estádio para o Euro 2004. Mas a Autarquia vai pôr, também, uma ação em Tribunal por incumprimento do contrato de construção, nomeadamente, devido a deficiências nas ancoragens da bancada poente do estádio.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que a ação de execução das sentenças a interpor pelos empreiteiros visa "quantificar o dano" que o tribunal provou ter existido.

O presidente da Câmara, Ricardo Rio, estranhou a iniciativa, já que estão em curso contactos com o consórcio, que envolve empresas bracarenses (Soares da Costa, Grupo Rodrigues e Névoa, Casais, DST, ABB e duas empresas que ficaram insolventes - Eusébios e J. Gomes).