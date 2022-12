Câmara trava negócio da Igreja com antena de telecomunicações

Obra no monte de São Gregório, em Maximinos, Braga, embargada por não ter licenciamento. Terreno é da confraria e pároco diz que estrutura beneficia a cidade.

O pelouro do Urbanismo da Câmara de Braga embargou a obra de colocação de uma sapata no recinto da capela do Monte de São Gregório, em Maximinos, que se destina a suportar uma torre de comunicações da MEO. O embargo foi decidido após a denúncia do cidadão António Esteves, morador na freguesia, que contactou o Município e escreveu à Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e à Direção Regional de Cultura.

"A implantação de uma torre num local de peregrinação e de culto, um dos três maiores santuários do concelho, é um atentado ao património da cidade. É inadmissível que ninguém saiba de nada. A legislação obriga a que qualquer obra seja sujeita a parecer por motivos arqueológicos", disse o contestatário ao JN.