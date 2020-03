Camião de transporte de jantes despista-se e tomba na estrada em Braga

Hoje às 00:10 Facebook

Um camião TIR de transporte de jantes despistou-se e tombou, na noite de terça-feira, no nó de acesso que liga a autoestrada A11 à Variante Norte de Braga.

O camião tombou sobre o rail e deslizou 50 metros, espalhando a carga num talude. Quando os bombeiros chegaram ao local, o motorista já tinha saído do veículo pelo próprio pé. Sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Braga.

Na estrada ficaram espalhados vários materiais que eram transportados no camião e também ficou combustível na via.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, com duas viaturas e oito elementos, o INEM com uma ambulância e a VMER, a PSP e a GNR de Fafe.