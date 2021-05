Hoje às 15:21 Facebook

Um camião carregado com 12 toneladas de carne de vaca despistou-se, este sábado, no nó de Celeirós, no acesso à A11, em Braga.

Do acidente não resultaram feridos e o motorista recusou ser transportado para o hospital.

O camião tinha proveniência de Barcelos e a carga destinava-se à Holanda. Na sequência do despiste, galgou a proteção rodoviária e ficou, virado, na berma.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, com oito homens e duas viaturas, e a GNR.