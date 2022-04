Camião despista-se na EN103 entre Braga e Póvoa de Lanhoso

Joaquim Gomes Hoje às 16:54 Facebook

Um camião despistou-se e capotou ao final da manhã desta segunda-feira, na Estrada Nacional 103, entre Braga e a Póvoa de Lanhoso, causando ferimentos em ambos os homens que seguiam no veículo.

O despiste seguido de capotamento ocorreu à passagem pela freguesia de Ferreiros, no concelho da Póvoa de Lanhoso.

O socorro aos feridos esteve a cargo dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, que depois de estabilizarem as vítimas, as conduziram para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

A ocorrência foi registada pela GNR de Braga, que depois de auxiliar nas operações, ajudou a manobra da empresa especializada em remover veículos pesados daquela dimensão.