Caminhada pela valorização do rio Cávado e da futura ecovia

Mais de 300 pessoas participaram na iniciativa que ligou a cidades de Barcelos a Braga. Via pedonal e ciclável irá passar por seis municípios.

A realização de uma caminhada pela margem sul do rio Cávado, entre as cidades de Barcelos e de Braga, juntou este domingo cerca de 320 pessoas e foi o mote para reforçar a importância da valorização das zonas ribeirinhas. Num momento que aliou desporto e lazer, os participantes puderam contactar de perto com um dos patrimónios comuns aos dois territórios.

"Esta iniciativa teve fundamentalmente dois objetivos: estimular a adoção de hábitos saudáveis e mostrar a importância de preservarmos e valorizarmos o rio Cávado, que é uma das nossas riquezas", explicou ao JN o presidente da Câmara de Barcelos, entidade que organizou a caminhada, através da divisão municipal da juventude e do desporto, com a parceria da Câmara de Braga.

Segundo Mário Constantino, esse trabalho de promoção será "reforçado e potenciado" com a execução da ecovia do Cávado, um projeto que une os seis municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado e pretende criar uma via pedonal e ciclável entre o mar de Esposende e a serra do Gerês. "Será uma mais-valia para toda esta região", sublinhou o edil.

Aprofundar ligação

Na mesma linha, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, entende que "é muito importante valorizar a ligação entre os dois concelhos, que deve ser cada vez mais aprofundada e trabalhada". Sobre a ecovia, o autarca bracarense considera que, "além da valorização ambiental e dos recursos naturais, sobretudo do rio, será um importante instrumento no que ao turismo diz respeito".

Vinte quilómetros

Durante a manhã de ontem, depois de partirem das piscinas de Barcelos, os participantes realizaram um percurso de cerca de 20 quilómetros, considerado difícil, que culminou na praia fluvial de Merelim São Paio, no concelho de Braga.

Ao longo do trajeto passaram por vários pontos de interesse junto ao rio Cávado, como a barragem de Penide, o parque de merendas de Padim da Graça ou a pesqueira de Ruães. Nos planos da Câmara de Barcelos está já a realização de uma nova caminhada até Esposende.