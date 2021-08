Camionistas contestam mudança de local de estacionamento em Braga

Luís Moreira Hoje às 13:06 Facebook

Camionistas de mercadorias discordam de mudança de local de aparcamento. Câmara de Braga diz que podem fazê-lo gratuitamente na Alameda do Estádio.

Um grupo de operadores de transportes de mercadorias de Braga, que estaciona habitualmente os camiões no parque da Avenida de São Martinho - por trás do edifício do Populum - manifestou, este sábado, a sua discordância com a ordem de mudança para a Alameda do Estádio, em reunião com a vereadora da Câmara, Olga Pereira.

Em declarações ao JN, a autarca explicou que o parque passa a estar destinado aos autocarros de passageiros, que ali aparcarão mediante o pagamento de uma taxa, dado que a Central de Camionagem fica reservada para entrada e saída de passageiros.

"Os camiões de mercadorias estacionam na Alameda, umas centenas de metros mais abaixo, e continuam a fazê-lo gratuitamente", vincou Olga Pereira.

A medida entra em vigor dentro de dias, logo que os serviços municipais procedam à sinalização do local​​ e à delimitação dos espaços para os autocarros.

Olga Pereira diz compreender que a mudança colida com os hábitos dos camionistas de mercadorias, mas salienta que, com a passagem, em março, da gestão da Central de Camionagem para o Município houve que tomar medidas de regulação do funcionamento. "Antes uma só empresa ocupava 60% da Central. Agora, todos os operadores terão direito ao estacionamento em condições de igualdade!"