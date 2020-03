Canceladas procissões da Semana Santa de Braga

Sandra Freitas Hoje às 18:14 Facebook

As procissões da Semana Santa de Braga, que chamam todos os anos milhares de pessoas à cidade, foram canceladas, anunciou a Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga. O organismo tomou a decisão em conjunto com o Arcebispo D. Jorge Ortiga.

De acordo com o comunicado emitido, ficam canceladas as procissões e os concertos, mas as exposições ficam ao critério dos organizadores.

"As celebrações litúrgicas acontecerão dentro da Catedral [Sé de Braga], com a toda a dignidade e esplendor que as caracterizam. Se as condições exigirem cuidados especiais, não será permitida a participação de fiéis, a não ser os necessários para os serviços litúrgicos. Neste caso, as celebrações serão transmitidas via internet e rádio", elucida a organização.

Por outro lado, é garantido que manter-se-á o ambiente decorativo nas ruas, assim como a abertura dos calvários. Aos comerciantes é pedido que decorem as montras com motivos alusivos à quadra.

"Aproveitamos esta circunstância para solicitar e agradecer a máxima compreensão. Nunca podemos, nem devemos cair em alarmismos, mas a ninguém é permitido subestimar a gravidade da situação. A responsabilidade de vencer esta epidemia é de todos e de cada um", alerta a Comissão.