Candidatos à Câmara de Braga unânimes no reforço dos transportes públicos

PS promete gratuitidade das tarifas e restantes candidatos apontam para uma expansão da rede e horários, com custos reduzidos. Habitação a custos acessíveis e alojamento estudantil são outras preocupações da Direita à Esquerda.

Desatar o Nó de Infias, reduzir o número de carros em circulação na cidade e abrandar o excesso de velocidade nas principais avenidas só será possível com uma aposta nos transportes públicos, conjugada com medidas de acalmia de tráfego e verdadeiras ciclovias. Esta foi a posição da maioria dos oito candidatos às eleições autárquicas para a Câmara de Braga, no debate promovido, sexta-feira, pelo JN, no Ateneu Comercial do Porto.

Ricardo Rio, atual presidente do Município e candidato pelo PSD/CDS-PP/PPM/Aliança, classificou de "irresponsável" a gratuitidade dos transportes públicos proposta pelo socialista Hugo Pires, mas prometeu uma "melhoria do serviço" e o alargamento do programa "school bus" a todas as escolas do concelho. Ou seja, o objetivo é que haja autocarros nas zonas periféricas da cidade que transportem os estudantes até aos estabelecimentos de ensino do centro, desincentivando o uso do carro por parte dos encarregados de educação.