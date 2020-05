Joaquim Gomes Hoje às 12:26 Facebook

Um cão foi resgatado de uma vala com água, numa aldeia dos arredores a sul da cidade de Braga, na freguesia de Cunha, estando as autoridades a tentar identificar o proprietário do animal. Para já, o cão ficou à guarda de uma família de acolhimento.

O Núcleo de Proteção Ambiental do Comando Territorial da GNR de Braga, em parceria com os Bombeiros Sapadores de Braga, resgataram o cão, da raça pastor, num campo agrícola.