Capital do Eixo Atlântico prossegue em 2021 em Braga

A programação prevista para a Braga - Capital da Cultura do Eixo Atlântico 2020 foi adiada para 2021, anunciou o Município, justificando a medida com "as inúmeras limitações e cancelamentos devido à crise sanitária".

"O Município não podia desperdiçar esta oportunidade que é estratégica para o envolvimento da comunidade numa crescente dinâmica de criação e fruição cultural», salientou.

A programação iniciou-se no dia 8 de fevereiro, com uma sessão de abertura e um concerto. no Forum Braga, tendo-se ainda realizado da Semana Cultural Convergências e de uma exposição de instrumentos musicais do noroeste peninsular, iniciativas realizadas em parceria com os Canto d"Aqui.

Será retomada em janeiro, com um festival de jazz, o seminário "A Cultura no Eixo", um festival de cultura urbana, um programa de visitas aos caminhos romanos do Eixo Atlântico, e ainda com o Noroeste - festival de música contemporânea de raiz, entre outros.

A Câmara vai, também, criar uma galeria para expor as obras premiadas das sucessivas edições da Bienal de Pintura do Eixo Atlântico.

O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, que, de momento, é presidido por Braga, é uma Associação transfronteiriça de Municípios, de direito privado, sem fins lucrativos que configuram o sistema urbano da euro-região Galiza-Norte de Portugal.