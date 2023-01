Capotamento em Braga fere mãe e filho

O despiste seguido de capotamento de um automóvel, a meio da manhã desta terça-feira, provocou ferimentos a uma mulher e ao filho, na estrada que liga as freguesias de Adaúfe a Gualtar, em Braga.

O acidente, que provocou ferimento na condutora com cerca de 50 anos e no filho, com cerca de 25 anos, ocorreu na Estrada Municipal 590, à passagem pela Rua do Quartilho, no sentido de Amares-Braga, aquando do entroncamento com a Rua do Castro.

Ambas as vítimas foram socorridas pelos operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga e com o apoio da GNR.

Uma equipa da Proteção Civil Municipal de Braga fará a limpeza da camada de gelo que é possível observar no pavimento.