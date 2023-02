Capotou com o carro na Falperra e fugiu a correr pelo monte

O condutor de um automóvel que capotou depois de ter chocado contra outro veículo, ao início da noite desta segunda-feira, na Estrada da Falperra, em Braga, colocou-se em fuga algures pelo monte, continuando ainda fugido das autoridades policiais.

A colisão rodoviária provocou pelo menos dois feridos, um foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga e o outro ferido recusou tratamento médico, segundo referiu ao JN Cátia Silva, comandante das operações de socorro, dos Bombeiros Voluntários de Braga.

O acidente ocorreu na zona da chicane onde se realiza todos os anos no mês de maio a Rampa Internacional da Falperra.

As circunstâncias do acidente estão por apurar, mas as primeiras informações apontam para que o carro capotado terá saído da chicane e chocado com outro que seguia pela via principal, projetando-o mais de 50 metros para a zona de pinhal.

A Esquadra de Trânsito da PSP, apoiada por outras valências do Comando Distrital de Braga da Polícia de Segurança Pública, teve que interromper durante cerca de uma hora a circulação rodoviária neste troço da Estrada Nacional 309, perto do Sameiro.