Carro acidentado encontrado sem ninguém no interior em Braga. GNR investiga

Os Bombeiros Sapadores de Braga, técnicos do INEM e militares da GNR encontraram esta madrugada, na freguesia de Morreira, um carro acidentado sem ninguém no interior.

A chamada para o socorro chegou ao início da madrugada desta sexta-feira, por um condutor que dizia ver apenas a traseira de um automóvel, caído numa vala.

Após algumas tentativas, a viatura foi encontrada na Estrada Municipal 584-1, em Morreira, parcialmente caída num terreno agrícola, com um desnível de dois metros e meio de altura.

O carro, cujo proprietário reside numa freguesia de Guimarães, não tinha ocupantes e estava trancado. No exterior, caída no campo, estava uma mala com documentos.

Para o socorro foram mobilizados oito homens e duas viaturas dos Bombeiros Sapadores de Braga, dois técnicos e uma ambulância do INEM, e militares da GNR em dois veículos. A GNR investiga o sucedido.