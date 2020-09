Carro com matrícula alterada arde nos arredores de Braga

Paulo Jorge Magalhães Hoje às 21:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um carro com a matrícula alterada e com a chave na ignição ardeu, este domingo ao final da tarde, em Frossos, nos arredores de Braga.

O veículo, um Fiat Punto que ficou com a zona do motor totalmente destruída, estava estacionado na rua Quinta do Carreiro.

Segundo apurou o JN, a chave estava na ignição e as matrículas, 92-46-FD, tinham sido alteradas com fita preta para 92-46-ED. De referir ainda que o automóvel tem seguro válido e está registado no nome de Paulo Sérgio dos Santos Carvalho, de Barcelos.

Não há testemunhas que se tenham apercebido do incidente e as autoridades não receberam qualquer queixa de furto do veículo.

No local estiveram a GNR e os Bombeiros Sapadores de Braga, com sete operacionais.