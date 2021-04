Joaquim Gomes Hoje às 22:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem despistou-se na noite desta terça-feira, em Braga, e o automóvel onde seguia, com mais dois ocupantes, caiu ao Rio Este. As três pessoas foram retiradas do veículo pelos bombeiros e transportadas para o Hospital de Braga.

O despiste ocorreu pelas 22 horas na Avenida de São Bento, a Variante do Fojo, em São Pedro de Este, concelho de Braga.

No local está a GNR do Sameiro e os Bombeiros Sapadores de Braga, que conseguiram retirar as três pessoas do veículo.