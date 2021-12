Carro derruba poste, capota várias vezes e corta trânsito na variante do Fojo

AC Hoje às 00:28 Facebook

Um carro despistou-se, domingo à noite, na Variante do Fojo, em Braga, e obrigou ao corte da via, em Este São Pedro.

A viatura despistou-se, derrubou um poste de iluminação e só parou depois de capotar várias vezes, na variante do Fojo, em Braga, cerca das 23.10 horas da noite de domingo. O carro seguia no sentido Póvoa de Lanhoso-Braga, mas galgou o separador e acabou imobilizado na estrada no sentido contrário.

A estrada esteve cortada mais de uma hora no sentido Braga-Póvoa de Lanhoso. O poste de iluminação ficou tombado sobre uma via e os destroços ficaram espalhados nos dois sentidos, pelas quatro faixas de rodagem.

O condutor foi retirado da viatura pelos Sapadores de Braga e transportado ao hospital local com um ferimento na cabeça que inspirava cuidados.

"Fomos chamados para um encarceramento para a variante do Fojo, inicialmente para uma situação de acidente entre duas viaturas. No local verificou-se que se tratou de um despiste algo violento", disse o comandante das operações no local, Luís Pedro, subchefe de 1.ª Classe dos Sapadores de Braga.

"Dada a violência do embate, foi ativado o protocolo de imobilização" para retirar a vítima do carro. "Não estava encarcerada, mas num acidente assim violento todos os cuidado são poucos. Imobilizamos a viatura e imobilizamos a vítima", disse Luís Pedrosa.

O piquete da EDP foi chamado ao local para resolver o problema do poste, que ameaçava cair para a via e motivou o corte da estrada.

Além dos Sapadores, com 14 operacionais e quatro viaturas, foram também mobilizados meios da GNR de Braga e do posto do Sameiro.