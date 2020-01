Carro destruído pelas chamas à porta de igreja em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 12:46 Facebook

Um automóvel ficou totalmente destruído pelas chamas à porta da Igreja Paroquial de Ferreiros, no concelho de Braga, ao princípio da madrugada deste domingo.

Por razões ainda desconhecidas, o automóvel foi subitamente tomado pelas chamas, no momento em que passava pela Rotunda de Ferreiros, na Estrada Nacional 103. Os Bombeiros Voluntários de Braga, apesar de chegarem muito rapidamente ao local, só tiveram tempo para circunscrever as consequências do incêndio e extinguir depois o fogo.

A ocorrência foi registada por agentes da PSP de Braga.