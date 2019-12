Carro em chamas embate na entrada de centro comercial em Braga

Sandra Freitas Hoje às 17:33 Facebook

Um carro incendiou-se, esta segunda-feira à tarde, e destruiu parte da fachada do Centro Comercial do Marquês, em Ferreiros, Braga. O incidente deu-se pelas 16.30 horas.

Segundo o JN apurou no local, o condutor preparava-se para ligar a viatura, quando esta começou a fumegar. Saiu do carro e, uns minutos depois, este começou a circular em marcha-atrás e só parou contra a porta do edifício, partindo os vidros da fachada.

Três pessoas que estavam no interior do centro comercial foram assistidas por inalação de fumo, pelos Bombeiros Sapadores de Braga, que extinguiram o fogo e prestaram socorro, mas as vítimas não precisaram de ser transportadas ao hospital.

A PSP tomou conta da ocorrência.