Carro retido em Barcelos e ruas fechadas em Braga

Um condutor foi, este sábado, surpreendido com o nível que a água atingiu na Rua Industrial, em Vila Frescainha São Pedro, freguesia de Barcelos, e acabou retido no viaduto debaixo da variante da estrada nacional 103, cerca das 8.30 horas.

Em Braga, a Proteção Civil fechou várias ruas, devido a alagamentos ou por precaução, como foi o caso do túnel junto ao hotel Meliá, que se encontra intransitável há vários dias.

"A zona do Feital e da Rodovia, a Rua dos Barbosas e outras mais próximas das linhas de água ficaram alagadas, mas nada de grave", adiantou o coordenador da Proteção Civil do Município de Braga, Vítor Azevedo, ressalvando que, no caso do Feital, na freguesia de Real, o trânsito acabou por ser fechado.

PUB

A Rua de Santo Amaro, junto ao Mercado Abastecedor, no Vimeiro, também foi encerrada, assim como a Rua Maria Amélia Leite de Bastos, já conhecida pelas inundações sempre que chove com mais intensidade.

Na rotunda da Rodovia, os condutores viram a vida dificultada devido à água acumulada no piso, "mas a via não chegou a ser cortada", garantiu Vítor Azevedo, sublinhando que trabalhadores do município, Proteção Civil e Agere vão manter-se no terreno a aliviar os sistemas de drenagem.

Já em Barcelos, o condutor surpreendido na Rua Industrial, apesar de ter visto a água a subir ao nível dos bancos, acabou por conseguir retirar a carrinha, não tendo sido necessária a intervenção dos bombeiros.