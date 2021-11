Casa aberta em Braga já vacina abaixo dos 80 anos 

Sandra Freitas Hoje às 13:10 Facebook

Com a população bracarense com 80 ou mais anos quase toda vacinada contra a gripe e com a terceira dose contra a covid-19, o centro de vacinação no Altice Forum Braga aproveitou, este sábado, a casa aberta para inocular cidadãos acima dos 65 anos.

Em pouco mais de uma hora, já tinham sido vacinadas cerca de 170 pessoas, mas a perspetiva é que, durante o dia, ainda passem pelo centro cerca de 700 que foram convocadas através de mensagem ou telefonemas. "Alguns não responderam, mas acredito que apareçam. E quem aparecer com mais de 65 anos não vai para trás", afirmou a coordenadora, enfermeira Céu Ameixinha, ao início da manhã.

Foi o caso de António Machado, com 76 anos, que respondeu ao apelo e apareceu, ontem, para tomar as vacinas contra a gripe e covid-19.

Temos de olhar por nós e pelos outros, é uma questão de cidadania

Também Maria Oliveira, com a mesma idade, apareceu ao Altice Forum Braga, apesar do medo. "Tomei a vacina da gripe anteontem e achava que tinha de esperar 14 dias para tomar a da covid. Fiquei apavorada, porque tinha medo da reação", confidenciou ao JN, enquanto aguardava no recobro. "Hoje nem peguei bem no sono. Mas vim, porque temos de olhar por nós e pelos outros, é uma questão de cidadania", acrescentou.

Já Maria dos Prazeres, com 83 anos, aproveitou a casa aberta, "porque ainda não tinha recebido mensagem para a terceira dose". A octogenária admite que aceitou a vacina "por descarga de consciência", uma vez que não confia a 100% nos resultados. E da gripe não aceita, sem antes consultar a médica de família.

Apesar de algumas dúvidas, "o grosso dos utentes têm optado por tomar as duas vacinas", garantiu Céu Ameixinha. "Nas primeiras doses contra a covid-19 chegavam mais receosos. Agora, estão mais interessados em tomar a vacina da gripe", contou Elsa Carvalho, uma das enfermeiras que hoje foi convocada para a casa aberta.

Habitualmente com 12 a 14 enfermeiros, o centro de vacinação de Braga contava, hoje, com o dobro da equipa, "o que tem evitado filas", atestou Céu Ameixinha.