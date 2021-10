"Casa Aberta" para renovar cartão de cidadão com esperas de mais de duas horas

Sandra Freitas Hoje às 12:19 Facebook

Se não fosse a modalidade de "Casa Aberta" para renovar o cartão de cidadão, Rodrigo Rodrigues já não poderia integrar uma visita de estudo ao estrangeiro, no início da semana. Acompanhado pelo pai, o jovem de Braga estava, esta manhã de sábado, há mais de uma hora à espera da sua vez na Loja do Cidadão, à semelhança de outros utentes que não conseguiram resposta no serviço de agendamento.

"A Casa Aberta foi a solução para conseguir renovar o cartão de cidadão. Pedimos agendamento em junho e só havia vaga para a próxima terça-feira. Já não poderia ir na visita de estudo", conta Jorge, pai de Rodrigo, ao mesmo tempo que lamentava as horas de espera. "Cheguei antes das 9 horas e tive a senha 36. Vão ser mais de duas horas à espera", referia, enquanto olhava para o relógio.

O mesmo cenário contava Andreia Maia, que acompanhou o marido. Chegou pelas 8.30 horas, antes da abertura para renovar o passaporte. Cerca das 10.15 horas, ainda, não tinha sido atendido. "Quando cheguei já estava muita gente, mas pensei que ainda ia ser pior. Se fosse por agendamento, só tinha vaga para o final de novembro", conta a vimaranense.

Por outro lado, houve quem ficasse surpreendido com as filas. É o caso de Maria Agostinho, emigrante que chegou pelas 10.20 horas para renovar o cartão de cidadão. "Pensei que ia ser mais fácil", assume, enquanto mostra a senha com o número 105. Àquela hora, o placar ainda só marcava o 37, ou seja, contava com 68 pessoas à sua frente. "O segurança já disse que tínhamos tempo para tomar o pequeno-almoço e almoçar", atira a amiga Sílvia Esteves.

Apesar das centenas que acorreram à Loja do Cidadão, à porta da entrada não era notória qualquer confusão. "Está a andar bem", reconhecia Hélder Duarte, outro bracarense que viu na "Casa Aberta" uma "boa solução" para renovar o cartão de cidadão. "Se não fosse isto, só conseguia no final de novembro", sublinhou.

A modalidade "Casa Aberta" consiste em manter as Lojas do Cidadão abertas ao sábado, num horário alargado, entre as 9 e as 22 horas para levantamento ou renovação dos cartões de cidadão ou passaporte.