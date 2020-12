Casa das Bananas fecha mais cedo para evitar tradição do bananeiro na rua

Sandra Freitas Hoje às 10:26 Facebook

A Casa das Bananas recuou na decisão e, no dia 24 de dezembro, em vez de fechar as portas às 20 horas, vai antecipar o encerramento para as 13 horas.

A decisão foi comunicada, ontem, pelo presidente do Município de Braga, Ricardo Rio, através do Facebook. Há cerca de uma semana, o autarca usou as redes sociais para se mostrar contra a tradição do bananeiro na rua, na véspera do Natal, e prometia fiscalização apertada para evitar os habituais ajuntamentos de pessoas que dão corpo a esta tradição minhota, de comer bananas e beber moscatel antes da ceia de Natal.

Agora, Ricardo Rio voltou à página do Facebook para aconselhar os bracarenses a anteciparem a compra das bananas e do moscatel, para cumprirem a tradição em casa.

Ricardo Rio visitou, segunda-feira, o estabelecimento com o vereador João Rodrigues para fazer as suas próprias compras e dar o exemplo.

"Muitos farão seguramente como eu e o vereador João Rodrigues, deixando para casa o brinde do dia 24 com a banana e o moscatel que hoje já fomos buscar. Quanto a todos os que ainda pensam celebrar na rua, reitero o aviso quanto à conduta de fiscalização rigorosa da PM [Polícia Municipal] e PSP, na Rua do Souto como em vários outros espaços que estão a publicitar iniciativas semelhantes", alertou o autarca.

Ricardo Rio aplaudiu a "atitude responsável" dos proprietários da Casa das Bananas, pela decisão de antecipar o fecho de portas.