Carro galgou passeio, destruiu gradeamento e bateu contra muro em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 14:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal de idosos ficou gravemente ferido na sequência de um despiste ocorrido na manhã desta terça-feira, em Braga. Homem e mulher estão internados no Hospital Central de Braga.

O acidente de viação ocorreu na Estrada Nacional 103, na freguesia de Maximinos, da cidade de Braga, quando, a contornar uma curva, o automóvel entrou em despiste, galgando o passeio pedonal, destruindo o gradeamento e embatendo contra o muro.

Segundo as primeiras informações, a mulher, que seguia no lugar de passageira, ficou ferida com maior gravidade, uma vez que embateu com a cabeça contra o para-brisas. O marido, que se agarrou ao volante, não sofreu ferimentos tão graves.

As vítimas foram assistidas pelo INEM de Braga e a ocorrência foi registada pela Esquadra de Trânsito do Comando Distrital da PSP de Braga.