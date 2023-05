Casamento marca final da recriação do quotidiano romano de Braga

Casamento é um dos momentos altos da recriação do quotidiano de Bracara Augusta que termina este domingo.

Nascidos e criados na zona da Sé, no coração de Braga, Bárbara Ferreira e Alberto Silva vão ter a oportunidade de selar o amor que os une, hoje à tarde, numa recriação de um casamento romano que é pensado até ao mais pequeno pormenor. O casal bracarense será o protagonista de um dos momentos mais emblemáticos da programação da Braga Romana, marcado para as 17 horas, no Rossio da Sé.

"Toda a envolvência que se cria em torno do evento é muito especial, o que fez crescer o desejo de podermos participar no casamento romano. Felizmente, este ano fomos contemplados e acredito que esta será uma celebração inesquecível", diz ao JN a noiva, de 29 anos, que se confessa "apaixonada" pela era romana. "Sempre foi um período da História que me fascinou particularmente, até porque Braga tem muitos vestígios dessa época", afirma Bárbara.

Para a boda, o casal teve de estudar várias falas em latim e de treinar todas as poses para que a recriação seja o mais fiel possível àquilo que acontecia na Roma Antiga.

"Este momento requereu alguma preparação, mas contamos com o apoio da organização e estamos totalmente preparados para que tudo corra bem", sublinha Alberto, de 31 anos.

O noivo espera que esta seja uma "celebração diferente e marcante" nas suas vidas. "Além de a festa se realizar no local onde nascemos, teremos os nossos familiares e os nossos amigos connosco, que também vão usar as vestes romanas, o que será muito engraçado", sublinha o bracarense.

Juntos há 11 anos, Bárbara e Alberto encaram o casamento romano, ao ar livre, em plena cidade, como o "primeiro passo" para que depois avancem para a oficialização do matrimónio. "A nossa intenção é casar pelo Registo Civil e também ponderamos casar pela Igreja. A acontecer, será na sé catedral", garante Bárbara.

A 19.ª edição da Braga Romana, evento que pretende recordar o modo de vida de Bracara Augusta, começou na quarta-feira e termina hoje à noite.

Circo e funeral

A programação de hoje, o último dia, inclui várias atividades que prometem, desde logo o casamento romano, a que se seguirá o circo Maximus, marcado para as 18.30 horas, no Largo do Pópulo. O encerramento será feito com a recriação de um funeral romano, no Largo D. João Peculiar, a partir das 21 horas.