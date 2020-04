CDU quer subsídio de refeição para trabalhadores da Câmara de Braga em casa

Luís Moreira Hoje às 14:44 Facebook

O vereador comunista Carlos Almeida apresentou uma proposta à Câmara de Braga, a ser votada na reunião de segunda-feira, de reposição do subsídio de refeição de abril aos 450 trabalhadores do município em "regime de disponibilidade no domicílio".

"Os trabalhadores neste regime estiveram sempre de prevenção e disponíveis para qualquer convocatória, permaneceram na órbita da autarquia e às ordens desta, mantendo-se sempre disponíveis, pelo que, tal deve ser considerado como prestação de serviço efetivo", argumenta o vereador.

Conforme o JN noticiou, a Câmara não pagou, no último ordenado, o subsídio de refeição aos funcionários que estão em casa, sem trabalhar. O Sindicato da Administração Local (STAL) também já protestou. "Pagaremos, se o governo der indicações ao Município sobre a legalidade do ato", disse ao JN o presidente da Câmara, Ricardo Rio.

O subsídio também não foi pago às várias dezenas de trabalhadores auxiliares das escolas que são contratados pela Câmara.

Na recomendação, a CDU lembra que "o município ordenou aos trabalhadores que não se apresentassem ao serviço no local de trabalho, remetendo-os para aquele regime".

"Esta decisão, face às circunstâncias de absoluta força maior impostas pela pandemia, foi tomada unilateralmente pelo que a ausência dos trabalhadores não decorreu da sua própria vontade", assinala a proposta.

Autarca aguarda parecer

Ao JN, Ricardo Rio explicou que os serviços autárquicos seguiram um parecer da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP): "quem não está a trabalhar presencialmente, em regime de teletrabalho ou em formação à distância, não tem direito a subsídio de refeição", cita.

O autarca garante que "não houve nenhuma orientação política de não pagamento dos subsídios de refeição a quem esteve apenas em "regime de disponibilidade ao domicilio" (que mantiveram a sua remuneração base integral). Apenas o cumprimento desta orientação.

Perante as interpelações do STAL, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPS) e de alguns colaboradores, o Município, acrescentou Rio, submeteu um pedido de parecer à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

"Se esta corroborar o parecer da DGAEP, nada há a fazer. Se tiver posição contrária, será regularizada a situação dos trabalhadores, com efeitos retroativos", assinala.

Até agora, a DGAL ainda não se pronunciou.