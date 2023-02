CDU/Braga pede à Câmara que exija comboio entre Braga e Guimarães

A CDU/Braga vai pôr a votação na reunião de Câmara, de segunda-feira, uma moção pedindo ao Executivo municipal que "solicite estudos ao governo sobre a ligação ferroviária Braga-Guimarães e que exija a inclusão deste investimento no Plano Ferroviário Nacional (PFN)".

A moção sugere que se solicite ao primeiro-ministro e ao ministro das Infraestruturas "a disponibilização pública dos fundamentos técnicos que suportam a sua intenção de abdicar da construção da ligação ferroviária direta entre Guimarães e Braga" e pede, ainda, a ulterior ligação a Barcelos.

"As recentes afirmações do Secretário de Estado das Infraestruturas sobre os custos e dimensões de eventual ligação por túnel são manifestamente infundadas e distantes da realidade", disse a CDU, sustentando que "a possibilidade de enquadramento nos financiamentos comunitários, incluindo no Plano de Resolução e Resiliência, não foi explorada exclusivamente por opção política".

PUB

Salienta que, a Câmara Municipal não recebeu "qualquer estudo técnico que suporte a proposta do Governo" e afirma que "o PFN - que está em discussão pública até final de fevereiro - não explicita os fundamentos técnicos que justificam a opção do Governo de abdicar da ligação ferroviária direta entre Braga e Guimarães" e diz que se trata de uma matéria "da maior relevância para o concelho e para a região".

"A aprovação da proposta da CDU será um contributo para a defesa dos transportes públicos e um desenvolvimento mais equilibrado de Braga", afirma, a concluir.