Cena de pancadaria entre pais, filha e namorado faz dois feridos ligeiros em Braga

Mãe e filha pegaram-se numa discussão acessa, pouco depois das 20.40 horas desta terça-feira, em Celeirós, nos arredores de Braga. Quando o pai chegou a casa, do trabalho, quis bater na filha, o namorado não deixou e os dois homens envolveram-se numa cena de pancadaria.

A quezília familiar acabou com duas ambulâncias dos Bombeiros Sapadores no local e com o pai, de 54 anos, e a mulher, de 52, a serem transportados para o Hospital de Braga com ferimentos ligeiros. Ainda não são conhecidos os motivos da discussão.

Segundo o que JN conseguiu apurar, no local esteve ainda uma patrulha da GNR de Braga, com três militares, que identificou os envolvidos e vai iniciar um inquérito-crime, para se saber quem agrediu quem e motivo.

O caso, ocorrido na rua do Paço, causou grande alvoroço entre os vizinhos e os moradores da zona.