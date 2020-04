Centro de Cruz Vermelha em Braga recebeu dez sem-abrigo

Joaquim Gomes Hoje às 09:52 Facebook

Dez sem-abrigo já se acolheram no Centro de Emergência de Braga, criado para enfrentar a fase mais crítica de pandemia da Covid-19, coordenado pela Cruz Vermelha Portuguesa, mas há quem prefira continua a isolar-se na rua, temendo eventual "contágio", se viverem em grupo, no Pavilhão Polidesportivo da Escola Básica de Nogueira, em Braga. Todas as noites, os operacionais vão para o terreno convencer os mais céticos a deixar o relento.

Entre as duas dezenas de sem-abrigo de Braga, há quem receie que o convívio no pavilhão escolar, mesmo com todos os cuidados colocados no distanciamento social e controlo permanente aos utentes, incluindo a medição da temperatura corporal, possa por exemplo causar algum tipo de contágio da Covid-19.

A estrutura provisória abriu esta quinta-feira e apesar de alguma resistência inicial, já começaram a aderir alguns cidadãos mais vulneráveis, conforme explicou este domingo ao JN, Nuno Rodrigues, um técnico da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa.

"Há quem tenha medo de vir para aqui, de entrar para este grupo que são já dez pessoas, preferindo na rua, querem estar isolados, achando que assim se protegem melhor do vírus, mas aqui existem todas as condições de segurança, ao nível sanitário, aliás, as autoridades de saúde delinearam tudo, há também um plano de contingência", disse.

O responsável da Equipa de Intervenção Social Direta da CVP prevê que possam chegar mais pessoas ao centro na próxima semana. "Estamos num contexto de rua a informá-las terem aqui todas as necessidades básicas garantidas, como a alimentação, a higiene e o acesso aos cuidados de saúde, uma vez que são mais vulneráveis à pandemia", explicou.

Por isso mesmo, o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) de Braga, que "abrange uma panóplia de instituições, públicas e privadas, a trabalharem em rede", segundo Nuno Rodrigues, continua a apoiar aqueles que ainda vivem na rua.

Os que não querem frequentar o centro de emergência, podem fazer as suas refeições na cantina social da Cruz Vermelha, "para que pelo menos possam desfrutar de uma refeição quente por dia". O mesmo acontece com o balneário social onde podem tratar da sua higiene diária.