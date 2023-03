Centro de Juventude de Braga com mais de 20 mil hóspedes em 2022

O Centro de Juventude de Braga recebeu 20.700 hóspedes em 2022, registando uma ocupação média superior a 83%, de acordo com os dados divulgados, esta terça-feira. Cerca de três anos depois de abrir as portas, já passaram pela pousada visitantes de 97 nacionalidades.

Em comunicado, a InvestBraga, que faz a gestão do espaço, sublinha que "pela primeira vez" a ocupação média da unidade de alojamento ultrapassou os 83% e que os números obtidos em 2022 representam "um aumento de 93%" em comparação com o ano anterior.

A maioria dos clientes tem menos de 30 anos e chega do continente europeu, com a Eslovénia, a Bulgária, a Polónia, a Hungria, a República Checa e Espanha a destacarem-se como os países com mais representação entre as estadias.

Os jovens entre os 15 e 20 anos voltaram a ser, no último ano, a faixa etária predominante no que toca a estadias.

Citado no texto, o diretor do Centro de Juventude de Braga, Pedro Soares, refere que "o ano de 2022 foi de forte crescimento na maioria dos indicadores de gestão desta unidade de ação".