Centro de Medicina Digital: "Na Saúde 24 ninguém atendia, decidi recorrer à plataforma local"

Centro de Medicina Digital da Universidade do Minho acompanhou 742 utentes no último ano. Profissionais avaliam sintomas e seguem doentes crónicos à distância.

A sala não é muito grande e não está apetrechada com o material médico que é habitual ver num consultório convencional, mas nela cabem todos os aparelhos tecnológicos e os profissionais de saúde necessários para diariamente, das 8 às 20 horas, responderem às dúvidas de cidadãos que não encontram respostas imediatas na linha da Saúde 24, centros de saúde ou hospitais. No último ano, o Centro de Medicina Digital P5, sediado na Escola de Medicina da Universidade do Minho, avaliou os sintomas e acompanhou 742 utentes, a maioria preocupada com a infeção da covid-19.

Um dos casos mais recentes foi o de Raquel Pimenta, colaboradora da Cruz Vermelha de Braga. O vírus apanhou-a há cerca de duas semanas. "Com sintomas novos todos os dias", a "ansiedade" começou a aumentar. "Não estava a saber lidar com isso, porque não sabia se era normal. Tentei o contacto com a Saúde 24, mas ninguém atendia. Então, decidi recorrer à plataforma local do P5 e pedir ajuda a um profissional de saúde para me tranquilizar", conta a barcelense de 33 anos, confessando que, quando enviou e-mail através do site, não contava com um acompanhamento gratuito tão personalizado.