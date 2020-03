Centro de rastreio no Altice Forum Braga para despistagem da Covid-19

Sandra Freitas Hoje às 18:14 Facebook

O Município de Braga e a InvestBraga, em coordenação com a Administração de Saúde do Norte (ARSN) e com a Unilabs Portugal, vai criar um centro de rastreio para despistagem da Covid-19 no parque de estacionamento do Altice Forum Braga.

O equipamento vai ter capacidade para a realização de cerca de 150 testes por dia.

De acordo com a Autarquia, o rastreio começa a ser efetuado a partir do início da próxima semana, e destina-se preferencialmente a cidadãos suspeitos de infeção e previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os testes serão realizados em modelo "drive thru", isto é, os cidadãos não necessitam de sair do carro para efetuar o diagnóstico. Os resultados serão, depois, enviados diretamente para o paciente e para as autoridades de saúde pública.

"Esta é mais uma iniciativa que reputamos de enorme importância, pois permite um rastreio rápido, seguro e sem sobrecarregar os hospitais", refere Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, frisando que "só deverão deslocar-se ao local as pessoas previamente referenciadas pelo SNS, uma vez que o sistema não permite a realização de testes casuais".