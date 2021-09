Centro de Vacinação de Braga já começou a vacinar contra a gripe

Luís Moreira Hoje às 19:28 Facebook

O Centro de Vacinação de Braga começou já a administrar, nos lares do concelho, a vacina da gripe, prevendo-se que, ao todo, aplique 35 mil doses a outros tantos utentes com mais de 65 anos.

Em declarações ao JN, Domingos Sousa, diretor do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) revelou que o Centro vai continuar operacional, no mesmo local, o Forum Altice Braga (antigo parque de exposições) - pelo menos até 31 de dezembro - embora num espaço mais pequeno.

Sobre a possibilidade de vir a administrar a terceira dose da vacina contra a covid-19 aos mesmos 35 mil cidadãos, o médico disse que o Centro está preparado para o fazer em outubro, se houver uma determinação do Ministério da Saúde nesse sentido: "Ainda damos vacinas anti-covid e temos capacidade para a terceira dose", salientou.

O Centro funciona de manhã, entre as 8.15 horas e as 14.30 horas, com as vacinas covid, ficando a tarde para as doses de imunização do vírus da gripe.