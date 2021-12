Centro de Vacinação do Fórum de Braga vai mudar-se para o centro comercial Via Nova

Luís Moreira Hoje às 15:15 Facebook

O Centro de Vacinação de Braga, que atualmente funciona num anexo do Fórum Altice, vai mudar-se, no dia 10 de dezembro, para o segundo piso do centro comercial Via Nova, do E.Leclerc, em Ferreiros.

A mudança da estrutura fica a cargo do Município, que negociou a cedência do espaço. "Depois de termos investido mais de 800 mil euros ao longo do último ano no apoio ao processo de vacinação, vai ser novamente a Autarquia (em parceria com o E.Leclerc de Braga) a disponibilizar, adaptar e apoiar o funcionamento do novo espaço no Centro Comercial Via Nova, em Ferreiros", disse o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, ao JN.

Contactado pelo JN, o diretor do ACES (Agrupamento Complementar de Centros de Saúde de Braga), Domingos Sousa disse que as instalações atuais, um anexo do Fórum Braga, (o antigo Parque de Exposições), são insuficientes para o volume de pessoas que ali acorrem. "Na terça-feira, vacinamos mais de 1200 pessoas, a quem ministramos mais de 1700 doses das vacinas do covid-19 e da gripe".

O responsável garante que, com o aumento do número de pessoas a vacinar, o espaço atual tornou-se insuficiente, quer para utentes quer para profissionais de saúde.

Nos últimos dias têm sido muitas as queixas de utentes, nomeadamente nas redes sociais, devido ao tempo de espera, de pé e ao frio. Além de ser mais amplo, o novo Centro da Vacinação tem boas condições de acesso, com escada rolante e centenas de lugares de estacionamento.