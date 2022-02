Cerimónia de posse do novo Arcebispo de Braga decorre na Sé mas é reservada

A tomada de posse, no dia 12 de fevereiro, de D. José Cordeiro como Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas, que se vai realizar na Sé de Braga, vai contar apenas com alguns presentes, sendo uma cerimónia mais reservada, seguida da primeira conferência de imprensa do novo prelado.

A Arquidiocese anuncia, este sábado, que, para além do próprio D. José, estarão presentes o Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo, o Administrador Apostólico da Arquidiocese de Braga, D. Jorge Ortiga, o Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida, e ainda o Cabido da Sé de Braga. A cerimónia tem início às 15.45 horas.

Nessa hora, diz a Arquidiocese em nota, o Deão e todos os Cónegos do Cabido recebem o Arcebispo Eleito à porta da Sé, onde este beijará o Crucifixo e depois borrifará a si mesmo e os presentes com água benta.

D. José Cordeiro será, de seguida, conduzido à Capela do Santíssimo Sacramento para um momento de adoração. Depois, na Sala Capitular, irá vestir os paramentos em conjunto com os presbíteros concelebrantes, os diáconos e os restantes ministros.

Depois de uma Procissão de Entrada e uma vez feita reverência ao altar, o Arcebispo Eleito de Braga dirige-se para a cátedra. Depois do hino, senta-se e recebe a mitra.

A seguir, o Chanceler apresenta as Letras Apostólicas ao Colégio dos Consultores, lê e escreve a respetiva ata. Depois de uma saudação do Deão do Cabido, as Armas Arquiepiscopais de D. José Cordeiro serão colocadas na cátedra. Por fim, o Cabido manifesta "obediência e respeito" ao novo Arcebispo.