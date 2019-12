Chamas consomem casa centenária em Braga

Sandra Freitas Ontem às 21:41 Facebook

Um incêndio deflagrou, ao início da noite desta quarta-feira, numa casa centenária e desabitada, na freguesia de Real, em Braga.

A habitação, que ficou totalmente destruída, está devoluta há duas décadas e, há cerca de um ano, foi colocada à venda, juntamente com duas moradias contíguas do mesmo proprietário, residente no Porto. O fogo destruiu ainda uma barbearia, que funcionava no rés-do-chão do edifício.

Os moradores da zona acreditam que o incêndio terá sido provocado involuntariamente por toxicodependentes que costumam ocupar o local. Os bombeiros encontraram colchões no interior da casa.

Os moradores queixaram-se ao JN da falta de meios dos Bombeiros Sapadores de Braga, que acorreram ao local apenas com uma viatura de combate a incêndios. Mais tarde, a corporação contou com o apoio dos Voluntários de Braga e os Voluntários de Amares, estes últimos com uma autoescada.

A PSP tomou conta da ocorrência e cortou o trânsito na Rua Costa Gomes. A Polícia Judiciária foi chamada a investigar o incêndio.