Choque frontal entre dois carros causa pelo menos cinco feridos

Uma colisão frontal entre dois carros causou cinco feridos, ao início da madrugada desta sexta-feira, em Braga.

O acidente ocorreu na via Falperra, em frente ao hotel com o mesmo nome, em Braga, cerca da uma hora da madrugada desta sexta-feira. Os cinco feridos, todos jovens, são três do sexo feminino e dois do sexo masculino.

"Quando chegámos, os dois jovens do sexo masculino já estavam fora do carro", disse ao JN o chefe de operações dos bombeiros Sapadores de Braga, José Costa. "Foi preciso tirar as mulheres do carro, sem necessidade de desencarceramento, mas com todos os cuidados, para não agravar eventuais lesões", acrescentou.

Segundo José Costa, os "feridos são, aparentemente, todos ligeiros". As vítimas do sexo feminino foram estabilizadas na via pelos Sapadores de Braga e encaminhadas par o hospital de Braga, para onde seguiram, também, os dois jovens do sexo masculino.

O Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga disse ter recebido o alerta cerca da 1.10 horas da madrugada desta sexta-feira.

Foram mobilizados para o local meios dos Sapadores de Braga, que deslocaram quatro viaturas e 10 homens, e ainda dos Voluntários de Braga e INEM. No total, a operação de socorro envolveu 14 operacionais e seis viaturas.