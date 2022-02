Choque frontal fez dois feridos graves na estrada de Braga para Famalicão

JN Hoje às 09:34, atualizado às 09:38 Facebook

Um choque frontal entre dois carros causou dois feridos graves, esta quinta-feira de manhã, em Braga.

O acidente ocorreu cerca das 7.20 horas da manhã desta quinta-feira, na Estrada Nacional 14, na freguesia de Vimieiro, em Braga.

Os feridos, um homem, de 33 anos, e uma mulher, de 23, foram transportados para o hospital de Braga, em estado considerado grave.

A jovem deu entrada no bloco operatório do hospital de Braga com várias fraturas. O homem é também um politraumatizado.

A assistência e o transporte foram feitos pelos Bombeiros Voluntários de Braga, que tiveram o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da cidade dos arcebispos.

A GNR desviou o trânsito nesta estrada que liga Braga a Vila Nova de Famalicão.