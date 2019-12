Cidade Europeia do Desporto em Braga gerou retorno económico de 12,5 milhões de euros

Sandra Freitas Hoje às 19:01 Facebook

A Cidade Europeia do Desporto (CED), que se comemorou em Braga, no último ano, gerou um retorno económico de 12,5 milhões de euros e pôs a maioria dos bracarenses a fazer desporto. Estas são algumas das conclusões de um estudo elaborado pela Universidade do Algarve sobre o impacto da CED na economia e imagem do concelho.

De acordo com o documento, a duração da estadia dos visitantes portugueses foi de 1,8 dias, com um gasto de 154,98 euros. No que se refere aos visitantes de outros países, a média de duração da estadia situou-se nos quatro dias, com um gasto de 344,40 euros.

A conclusão é de que houve um retorno económico de 12,5 milhões de euros, sendo que o investimento direto do Município foi de 1,5 milhões de euros e os custos indiretos, como a renovação do parque desportivo da Rodovia, ficou-se pelos três milhões de euros.

Em termos da promoção da atividade desportiva, os dados também são animadores. Face a 2014, altura em que foi elaboradora a Carta Desportiva de Braga, verificou-se um aumento da população que pratica exercício duas a três vezes por semana (de 27,3% passou para 59,3%) e mais gente se associou a um clube ou associação desportiva.

As mulheres, que se destacavam pela negativa na prática de desporto, representam, agora, 41,9% da população que faz exercício em Braga, um aumento de 16,5%.

A CED, também, deixou boa imagem de Braga para o exterior, com os visitantes a destacarem o património, cultura, gastronomia e hospitalidade da cidade e 93% dos inquiridos a garantir que pretende voltar, em três anos.

Recorde-se que a CED organizou 612 eventos, de 80 modalidades, envolvendo 131 mil participantes e 245 entidades.

"A prática de atividade desportiva foi generalizada a toda a população", congratula-se a vereadora do Desporto da Câmara de Braga, Sameiro Araújo.