Clemente superou AVC e volta a guiar a burrinha como manda a tradição

Três anos depois, o cortejo "Vós sereis o meu povo" sai novamente à rua, esta quarta-feira à noite, a partir da igreja de São Victor, em Braga.

"Menina, anda! Menina, ó menina!". É no ambiente rural da freguesia de Escariz, em Vila Verde, que Clemente Alves treina a "Rainha", a burrinha que esta noite, pelas 21.30 horas, vai sair da igreja de São Victor, em Braga, no cortejo bíblico "Vós sereis o meu povo". "Uma emoção muito grande", descreve o bracarense, recém-recuperado de um acidente vascular cerebral (AVC), que quase o deixou longe da procissão, onde, há 25 anos, encarna o papel de São José.

"Com este problema de saúde que me deu, ainda mais vontade tenho de ir na procissão. Vai ser ainda mais especial", afirma Clemente Alves, enquanto segue estrada fora com a "Rainha", que está grávida e, pela primeira vez, a ser treinada para seguir no cortejo que atravessa a Avenida Central. "Parece meiguinha e porta-se bem, mas quando passam carros fica mais atrapalhada, porque é a primeira vez que está a sair à rua", justifica o também coveiro do cemitério municipal de Braga, garantindo que o importante na educação do animal "é ter paciência".