Clube uniu-se a colégio para formar futebolistas  

Reis Pinto Hoje às 15:29 Facebook

Twitter

Partilhar



Formar futebolistas é a grande aposta do projeto que une o Dumiense FC e o Colégio João Paulo II (CJPII), de Braga. A SAD que resultou desta fusão permite trabalhar com crianças a partir dos dois anos e em duas vertentes: o ensino e a competição.

O projeto é apadrinhado pelo Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, pelo presidente da Autarquia, Ricardo Rio, e por Rodolfo Reis, ex-jogador do FC Porto, e Artur Jorge, treinador da Sporting Clube de Braga.

O Dumiense, fundado em abril de 1962, tem uma nova equipa diretiva, composta por Mário Paulo Pereira e Nélson Alves, antigo jogador de Sporting e FC Porto, que é responsável pelo projeto, sendo em simultâneo coordenador geral da academia de formação e diretor geral da SAD.

A nova entidade, denominada Dumiense Colégio João Paulo II Futebol SAD, tem dois polos: um para o futebol de formação, na vertente ensino (dos dois aos 12 anos); e outro destinado à competição oficial (dos nove anos à idade sénior).

A equipa liderada por Mário Paulo Pereira, também administrador do Colégio João Paulo II, tem por objetivo chegar ao primeiro escalão do futebol nacional. Para já "o foco é bem claro que é a subida ao Campeonato de Portugal", frisou o recém-eleito presidente do clube.

Mário Paulo Pereira salientou que "somos um clube de futebol diferente, assente no fair play, desportivismo, respeito, amizade e valores que são apanágio do Colégio João Paulo II".

Projeto pioneiro

As crianças que frequentam o colégio fazem parte do público-alvo, mas o projeto está igualmente aberto à comunidade em geral do concelho de Braga.

"Queremos que seja sempre abrangente, para jovens mais ou menos favorecidos economicamente, e pretendemos, sobretudo, ajudar as crianças", disse Mário Paulo Pereira, abrindo a porta à integração de jogadores no estabelecimento de ensino por via de bolsas de estudo "desde que atinjam o patamar de excelência".

Nélson Alves explicou que "estamos a implementar os valores e princípios pelos quais o Colégio João Paulo II se rege e transpô-los para a prática desportiva".

"Estamos a incutir o desenvolvimento da motricidade humana. Estamos a trabalhar com as crianças desde os dois anos para elas terem mais agilidade. Um ponto-chave será a capacidade de reação, a agilidade, a velocidade e outras técnicas para o desenvolvimento do futebol".

Campo de futebol

O Colégio João Paulo II, fundado em setembro de 2006, tem polos em Dume e nas Sete Fontes, com cerca de 1400 alunos desde o berçário até ao 12º ano e dispõe de um pavilhão multiusos e um campo de futebol relvado.

O Dumiense CJPII SAD compete nos diferentes escalões da Associação de Futebol de Braga (petizes/traquinas, benjamins, infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores).