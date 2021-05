Colégio de Braga paga propinas no Ensino Superior ao melhor aluno

Sandra Freitas Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O colégio João Paulo II, em Braga, premiou a melhor aluna do 12º ano, Carolina Bobzien, com uma bolsa de excelência que consiste no pagamento do valor total das propinas do curso que irá frequentar no Ensino Superior.

A distinção baseia-se "em todo o percurso escolar em termos do saber, saber-ser, saber-estar e saber-fazer", explica a instituição de ensino, adiantando que a aluna concluiu o secundário, no ano letivo passado, com 20 valores.

Por estar em época de provas na universidade, foi a mãe de Carolina, Paula Bobzien, que recebeu o prémio, no âmbito das comemorações do Dia do Patrono e, simultaneamente, 15º aniversário do colégio.

"É um colégio onde nos sentimos em família, onde partilham os valores que eu sempre cuidei em casa e isso para mim é o mais importante. O colégio foi sempre um prolongamento da família", afirmou a encarregada de educação.

Em comunicado, a instituição adianta que foram, também, atribuídos 291 prémios de mérito curricular, 33 prémios de mérito não curricular e 49 prémios de atitudes e valores. Sete alunos receberam o prémio de excelência.