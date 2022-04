Colégio Luso-Internacional de Braga organiza almoço para acolher ucranianos

JN Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Refeição está agendada para sábado, dia 9. Os organizadores pretendem que o evento seja gerador de ânimo e de laços entre ucranianos recém-chegados, para além dos que já cá viviam e ainda dos portugueses que têm acolhido as famílias fugidas da guerra.

No próximo sábado, 9 de abril, a partir das 10 horas, decorre no Colégio Luso-Internacional de Braga (CLIB) um evento que pretende ser de acolhimento e intercâmbio cultural. Este momento está a ser organizado em articulação com o padre Vasyly, da Igreja Ortodoxa, a Associação Luso-Ucraniana, com Abraão Veloso e Luísa Rodrigues, a empresária Grácia Sofia e Helena Pina Vaz, diretora do CLIB.

Os organizadores pretendem "que o evento seja gerador de ânimo e de laços entre ucranianos recém-chegados, os que já cá viviam e os muitos portugueses que se envolvem no acolhimento desta comunidade sofredora".

O almoço será de partilha, e os promotores pedem, a quem comparecer, que sejam feitas ofertas de algo típico ao nível da gastronomia, quer seja portuguesa quer ucraniana.

A organização convida também para esta festa os cidadãos ucranianos que já viviam em Portugal, para que os recém-chegados sintam o máximo de calor em Braga e convida também quem está a acolher as pessoas.