Colisão com mota e três carros causa dois feridos em Braga

Uma aparatosa colisão envolvendo três automóveis e uma mota provocou três feridos, ao início da tarde desta sexta-feira, na Circular Urbana Norte de Braga, perto da Estação da CP. A PSP conseguiu em pouco tempo regularizar a normal circulação.

O acidente de viação, que ocorreu perto da entrada no túnel ao lado da estação ferroviária, no sentido Braga-Porto, deixou feridos os jovens que seguiam na moto, ambos transportados pelos bombeiros para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga. O estado de saúde das vítimas não inspirava grandes cuidados, segundo apurou o JN no local da ocorrência.

A ocorrência foi registada pela Esquadra de Trânsito do Comando Distrital de Braga da PSP, incluindo peritos da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação.