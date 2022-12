Colisão entre carro e carrinha deixa condutora em estado grave

Uma mulher com cerca de 70 anos ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão do automóvel que conduzia com uma carrinha, na Estrada Nacional 101, em Braga.

O acidente rodoviário ocorreu entre as freguesias de Trandeiras e Esporões, no sentido Guimarães - Braga, tendo o condutor da carrinha sofrido ferimentos ligeiros. A vítima mais grave teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros Sapadores de Braga.

Ambos os feridos foram assistidos no local por uma equipa médica do INEM, bem como pela Delegação de Braga da Cruz Vermelha, e foram transportados para a Urgência do Hospital Central de Braga.

A ocorrência foi registada por militares do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga.