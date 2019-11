Colisão entre carro e mota provoca ferido grave em Braga

JN Hoje às 14:19 Facebook

Um acidente que envolveu um carro e uma mota provocou um ferido grave, este sábado, em Rio Caldo, Terras de Bouro, Braga.

O condutor da mota ficou em paragem cardio-respiratória (PCR), que foi revertida no âmbito da assistência do médico e do enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga, que acorreram ao local.

O médico e o enfermeiro acompanharam a vítima na ambulância da Cruz Vermelha de Rio Caldo para o Hospital de Braga, com escolta da GNR (para abrir caminho), segundo apurou o JN.