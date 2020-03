Colisão entre duas viaturas em avenida de Braga com semáforos desligados

Paulo Jorge Magalhães Hoje às 08:54 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas, no centro de Braga, esta terça-feira ao início da manhã, provocou três feridos. Os semáforos da Avenida 31 de Janeiro e da Rua 25 de Abril estavam desligados.

A condutora de um veículo e os dois ocupantes do outro, pai e filho, foram transportados para o Hospital de Braga.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Sapadores, com duas viaturas e oito elementos, o INEM com uma ambulância e com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e os Bombeiros Voluntários das Taipas, com uma ambulância.

A PSP desviou o trânsito da Avenida 31 de Janeiro durante meia hora.